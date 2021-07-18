تراند الفن: أغنية “اتقل” لعمرو دياب تقترب من النصف مليون مشاهدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تقترب أغنية “اتقل” للهضبة عمرو دياب من نصف مليون مشاهدة، وذلك بعد ساعات من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث حققت أكثر من 373 ألف مشاهدة.

وكانت تصدرت أغنية “اتقل” للهضبة عمرو دياب تريند موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بعد ساعة فقط من طرحها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعد أغنية “اتقل” هي ثاني أغاني الهضبة التي يطرحها في صيف 2021، بعد أغنية “الدنيا بترقص” التي ظهرت خلالها الفنانة الشابة هدى المفتي.

أغنية “اتقل” من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

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