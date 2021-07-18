تراند الفن: بعد تريند حلا شيحة.. كليب “بحبك” لتامر حسني يتخطى 5 مليون مشاهدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:09 صباحاً - حققت أغنية “بحبك” المصورة على طريقة الفيديو كليب ضمن أحداث فيلم “مش أنا”، نجاحًا كبيرًا للفنان تامر حسني، وتخطت حاجز 5 مليون مشاهدة حتى الآن عبر قناة تامر الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “بحبك” من كلمات محمد محسن وألحان محمد سراج وتوزيع توما، وتم تسجيلها في استوديو “TH production”، وإنتاج حسام حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتقول كلمات الأغنية:

تعالي هنا بقولك إيه قلبي ازاي كده ريحتيه عارفة بحس معاكي إيه حياة

طمنتيني على عمري يا هديتي على طول صبير

كفاية اسم يصونك حلاه

وفيكي سبيني شويه أحب أنا فيكي عمر الواحد مش هيكفيكي

أحبك فيه بحبك وليالي عارفة إني بشوفك كده جيالي

أول حاجة بتيجي في بالي

وضم فيلم “مش أنا” العديد من الفنانين منهم تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

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