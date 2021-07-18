تراند الفن: يارا جبران بعد “ليه لأ2”: أحببت تجربة المنصات واتمنى تكرارها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تحدثت الفنانة يارا جبران عن دورها في مسلسل “ليه لأ2”، الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت يارا جبران في تصريحاتها لـ “القاهرة 24″، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل “ليه لأ2”، بجانب الفنانة منة شلبي، والذي ناقش قضية التكفل بالأطفال، حيث أكدت أن العمل كان له دور في جعل فكرة احتضان في نظرها ليست بالصعوبة التي تخيلتها.

وأكدت يارا جبران أنها تتمنى تكرار تجربة العمل على منصات إلكترونية، لأنها ترى أن فكرة المنصات تمنح الممثل فرصة أوسع ومساحة أكبر لإظهار دوره.

وشارك في “ليه لأ2” العديد من الفنانين، وأبرزهم منة شلبي، مراد مكرم، دنيا ماهر، أحمد حاتم، مها أبو عوف وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

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