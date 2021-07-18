تراند الفن: مصادر تكشف حصول مدير مكتب محافظ سوهاج على مبالغ تخطت 400 ألف جنيه كمكافآت مالية في 10 شهور 

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 08:09 صباحاً - كشفت مصادر خاصة لـ “القاهرة 24″، تفاصيل المخالفات المالية والإدارية التي رصدتها اجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال عمليات الفحص التي أجرتها في محافظة سوهاج.

وأوضحت المصادر أن تقرير اللجنة كشف حصول مدير مكتب محافظ سوهاج على مبالغ تخطت 400 ألف جنيه كمكافآت مالية في 10 شهور إلى جانب أن شغله للوظيفة مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية خاصة أنه صيدلي على الدرجة الثانية، وكان يعمل بهيئة الإسعاف المصرية.

وأشار تقرير اللجنة إلى حصول 6 من الأعضاء المشاركين بلجان محافظة سوهاج على 481 ألف جنيه دون وجه حق وكذلك غياب معايير الكفاءة والتخصص في اختيار لجان التصالحات والخلاطة ومشروع المواقف ومشروع المحاجر.

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