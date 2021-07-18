تراند الفن: عقوبات تنتظر مقيمي الذبح بالشارع خلال عيد الأضحي.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 08:09 صباحاً - وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين على مستوى جمهورية مصر بالكامل بفتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية.

وشدد وزير التنمية المحلية على حظر الذبح بنهر الطرق والشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي في الشوارع الرئيسية.

وأكد الدكتور طارق عبدالمنعم مدير الخدمات البيطرية، في تصريح لـ” القاهرة 24″ بأن الذبح خارج المجازر خطورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه في حالة الذبح خارج المجازر لا يتم الكشف على الذبيحة التي من المحتمل أن تكون حاملة لأحد الأمراض، بجانب الخطورة على البيئة وعدم جهازية مكان الذبح بالشارع الذي يؤدي إلى تلوث الذبيحة.

وفي سياق متصل أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة، لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع، ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة، وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة على فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، مع توقيع الكشف البيطري عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وفي نفس السياق أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله، مشددًا على حظر ذبح الأضاحي فى الشوارع، وأن عملية الذبح مقتصرة على مجازر المحافظة المخصصة والمعدة لذلك، مراعاة لنظافة الشارع وسلامة الذبائح من التلوث، مضيفًا أن الذبح في المجازر سيكون بالمجان تحفيزًا للمواطنين للإقبال على المجازر.

ويعد المواطن الذي يقوم بالذبح في الشارع مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه، طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.

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