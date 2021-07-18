تراند الفن: الرياض.. إيقاف 5 وافدين نقلوا لحوماً مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت تواصل 11 زيارة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم، وهم 2 من الجنسية البنجلادشية، و 3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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