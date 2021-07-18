تراند الفن: كل ما تريد معرفته عن برنامج “التدريب الصيفي لطلاب الجامعات” لعام 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 08:09 صباحاً - انطلقت الدورة الأولى لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2021، وذلك بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يؤكد على استثمار الدولة في العنصر البشري، كونه العنصر الفعال في خطط التنمية، كما أكدت الوزيرة هالة السعيد في تصريحاتها الصحفية.

ينشر “ القاهرة 24” تفاصيل برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لعام 2021:

هدف البرنامج

تأهيل الشباب ودمجهم بسوق العمل، وتوفير فرص عمل بعد الانتهاء من فعاليات التدريب، ومشاركة الشباب لتأهيلهم وتدريبهم للقيادة، بالإضافة إلى تشجيع روح الابتكار والابداع عندهم.

الجامعات المشاركة في البرنامج

تشارك مجموعة كبيرة من طلاب جامعات ( القاهرة، أكاديمية السادات، الجامعات الأمريكية، الألمانية، والبريطانية).

بداية فكرة البرنامج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.