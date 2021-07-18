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انت الان تتابع تفاصيل خبر العريس النائم.. عريس يدخل في نوم عميق بجوار عروستة ليلة دخلته وفشل كل محاولات إيقاظة من النوم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - العريس النائم كان هذا هو اللقب الذي أطلقه رواد واقع التواصل الإجتماعي على عريس دخل في نوم عميق وهو بجوار زوجته في ليلة زفافه ودخلته، وتعجب الجميع من هذا العريس متسائلين كيف ينام في يوم زفافه بهذه الطريقة، وكانت طريقته في النوم غريبة، حيث حاول المعازيم إيقاظه من نومه بشتى الطرق ولكن دون فائدة.
العريس النائم يدخل في نوبة نوم عميق بجوار عروستة ليلة زفافه
لدرجة جعلت البعض يتساءل ما الذي جعل العريس ينام هذا النوم العميق، وكأنه لم ير النوم قبل ذلك، وظهر في الكوشة بحفل الزفاف وكأنه قد مات، في موقف غريب وعجيب مما جعل من نفسه مادة دسمة للتعليقات الساخرة، وهل كان الكحول مثلاً هو سبب هذا النوم، أو أن هذا النوم نتيجة تعب لأيام بيل الزفاف.
العريس النائم يتحول إلى مادة سخرية
والأفراح الهندية بشكل عام يحدث فيها العديد من المواقف والطرائف ومن بينه العريس النائم، ولاقى فيديو هذا العريس وهو يغط في نومه العميق رواجاً كبيراً على منصات التواصل الإجتماعي، وكان الفيديو بالفعل من الفيديوهات الضاحكة، وكانت العروسة تجلس بجواره وهي متعجبة ولا تدري ماذا تفعل.
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وظهر على العروسة آثار الحزن الشديد نتيجة هذا الموقف الغريب، وتوقع البعض أن يكون العريس في حالة سكر، أو حالة شبيه بذلك.
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