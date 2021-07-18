تراند الفن: أفشة وشريف.. منياوية توقعوا نتيجة ومُحرزي أهداف الأهلي وكايزر تشيفز (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 صباحاً - توقع عددًا من أهالي محافظة المنيا، نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق المصري وحصوله على البطولة العاشرة.

وأجرى “القاهرة 24″، لقاءا مع عددًا من أهالي المنيا، قبل انطلاق المباراة، والذين توقعوا سير المباراة ونتيجتها وأسماء عناصر الأهلي مُحرزي الأهداف

ضمن النادي الأهلي الحصول على مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، بثلاثية دون رد.

ويحق للأهلي الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عبارة عن جائزة بطل المسابقة الإفريقية.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح غد الأحد، قبل بدء الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس القادم في الدوري.

وفاز فريق الأهلي على منافسه فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، وبهذا الفوز قد توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ10 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي.

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