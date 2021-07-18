تراند الفن: ميركل تتفقد المناطق المنكوبة بسبب الفيضانات وسط مخاوف من تفاقم الأزمة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد، المناطق المتضررة من الفيضانات بولاية راينلاند بفالتس.

ووفقًا لواكلة الأنباء الألمانية، أكد ديوان الحكومة المحلية للولاية، زيارة “ميركل” إلى الولاية التي تشهد فياضانات كارثية اودت بحياة الكثيرين، وسط مخاوف من تضرر سد رور على الحدود الألمانية الهولندية.

كما يعتزم وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، زيارة المناطق المنكوبة بولايتي شمال الراين ويستفاليا، وراينلاند بفالتس، غد الاثنين.

وأدرجت الحكومات في دول أوروبا الغربية أعدادًا كبيرة من الأشخاص في عداد المفقودين.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بعد لقائه بعمال الإنقاذ وآخرين في بلدة إرفتشتات: “لقد فقد الكثير من الناس كل ما أمضوا حياتهم في بنائه، ممتلكاتهم، منازلهم”.

كما استخدم الجيش الألماني المركبات المدرعة لتطهير السيارات والشاحنات التي غمرتها مياه الفيضانات، وفي منطقة أرويلر، حذرت الشرطة من خطر محتمل من انقطاع خطوط الكهرباء.

وأجْلت الشرطة الألمانية 700 شخص تقريبًا بمدينة واسنبرج، على الحدود الهولندية، بعد اختراق مياه الفيضانات لسد على نهر رور.

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