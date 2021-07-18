تراند الفن: تخطت ضعف العام الماضي.. الأوقاف تُحصل 4 ملايين جنيه “صكوك أضاحي” بالشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 صباحاً - كشفّ الدكتور محمد حامد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، حصيلة ما جرى تحصيله حتى الآن من صكوك أضاحي بمختلف الإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، وذلك قبل نحو 72 ساعة على أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال “حامد” في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن المديرية حققت حتى الآن حصيلة صكوك أضاحي تجاوزت ضعف ما تم تحقيقه خلال العام المنقضي، وذلك لارتفاع سعر الصك الواحد إلى 2000 جنيه، مقارنةً بـ 1800 جنيه للصك خلال العام الماضي.

وأوضح وكيل المديرية، أن المديرية حتى الآن حققت مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت 2000 صك، بقيمة إجمالية تجاوزت أربعة ملايين جنيهًا، وهوّ ما يتخطى إجمالي مبالغ الصكوك التي شهدها العام الماضي بالمحافظة، والتي بلغت مليون و872 ألف جنيه فقط.

وأشار وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، إلى أن الأوقاف حريصة كل الحرص على الذبح في الوقت الشرعي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الولى من عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظًا على أموال المتبرعين من أصحاب الصكوك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.