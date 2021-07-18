تراند الفن: بيت المسرح يقدم 9 عروض بالقاهرة والإسكندرية خلال العيد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يقدم البيت الفني للمسرح 9 عروض مسرحية ما بين القاهرة والإسكندرية، لجمهور عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ العروض جميعها من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتستمر طوال أيام العيد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

تقدم فرقة المسرح القومي عرض “ليلتكم سعيدة” عن قصة “مطربة الكورس” لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال، وذلك على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء، وتقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض “الصندوق” عن قصة “أحلام الدمى” لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي، من إخراج رضا حسنين، وذلك في تمام التاسعة مساء، وتفتتح الفرقة أيضًا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد “سيدة الفجر” من تأليف الكاتب الإسباني اليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة رؤوف، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء.

وتستقبل فرقة مسرح الشباب جمهور عيد الأضحى بعرض “أفراح القبة” عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وتقدم الفرقة أيضا عرض ” Dogs فكرة وإخراج كمال عطية، وذلك على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء.

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد “نجوم من خشب” من تأليف حمدي عطية، ومن إخراج سيد رستم، وذلك في تمام السادسة والنصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد “عفركوش” من تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومي، وذلك في تمام السادسة والنصف على مسرح متروبول بالعتبة.

وتقدم فرقة “مسرح الشمس” لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة حفلتين متتاليتين لعرض “نضارة المهرج” ضمن مشروع عروض “أحلام شتوية”، من تأليف محمد ناصف، ومن إخراج يوسف أبو زيد، وذلك في تمام الرابعة عصرا، والسادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض “قاع”، نتاج ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، فكرة وإخراج محمد مرسي، وذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

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