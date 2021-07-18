تراند الفن: 100 ألف جنيه غرامة خناقات فرجاني ساسي مع زملائه في الفريق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 صباحاً - علم “القاهرة 24” بتفاصيل جديدة في العقوبات والجزاءات التي وقعت علي فرجاني ساسي لاعب الزمالك الذي أعلن انتهاء علاقته بالزمالك في الفترة الأخيرة وانقطع عن الزمالك منذ فترة.

وجاءت التفاصيل الجديدة في عقوبة اللاعب هو خصم 100 ألف جنيه من مستحقاته المالية بسبب خلافات وخناقات في المران مع عدد من زملائه في الفريق الأبيض خلال الموسم.

ووقعت غرامة أولي علي اللاعب قدرها 50 الف جنيه بسبب أزمة مع مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض السابق والمعار إلي نادي جالاتا سراي التركي حيث دخل الثنائي في خناقة بسيطة في أحد التدريبات مما استدعي توقيع غرامة مالية علي اللاعب.

ووقعت الغرامة المالية الثانية أيضا بعد خلاف في مران بين فرجاني ساسي وأمام عاشور لاعب الوسط في الفريق الأبيض مما استدعي تغريم اللاعب مبلغ مالي جديد يقترب من 50 الف جنيه جديدة.

وتكون إجمالي الغرامات التي وقعت علي اللاعب كما كشفتها القاهرة 24 حتي الآن هي 100 الف يورو عقب الطرد أمام المصري وإيقافه 6 مباريات إلي جانب تحميله غرامة ال100 الف جنيه من جانب اتحاد الكرة، كما تم تغريم اللاعب 50 الف يورو أخري للسفر خارج مصر دون إذن و100 الف جنيه أخري الخلافات مع زملائه في الفريق الأبيض.

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