تراند الفن: وزيرا الطيران والشباب والرياضة يغادران مطار القاهرة بعد استقبال بعثة الأهلي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - غادر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مطار القاهرة الدولي بعد استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة الدولي لدي عودتها من المغرب وحصد النادي الأهلي للقب بطل إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ونظمت سلطات المطار احتفالية وصول للاعبي الفريق وأعضاء البعثة، حيث تم استقبالهم بالورود لدي دخولهم إلى الصالة رقم 4 المخصصة لوصول وسفر الطيران الخاص، وكان في استقبالهم الوزيرين وفريق من العلاقات العامة التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي.

وقدم الوزيران التهنئة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الفني للفريق وأعضاء البعثة واللاعبين فور وصولهم إلى المطار.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت المطار بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية من جانب فرق الحجر الصحي بالمطار، والتأكد من سلامة اللاعبين وأعضاء البعثة.

ووصلت البعثة في تمام الساعة الثامنة والربع إلي مطار القاهرة الدولي، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران بعد تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز الكبير الذي حققه بثلاثية نظيفة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وفرضت قوات الأمن بالمطار كردونا أمنيا على طول الطريق المؤدي إلى صالة الطيران الخاص رقم 4، منعا لوصول جماهير النادي أو المحتفلين إلى صالة الوصول في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لمنع الاحتفالات والتزاحم داخل مطار القاهرة.

وقال مصدر مطلع إن قرار خروج البعثة من صالة 4 يأتي في إطار منع التزاحم والتقاط الصور والالتفاف حول اللاعبين وأعضاء البعثة من جانب الركاب والعاملين وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات للقاهرة 24 إن حركة التشغيل تبلغ ذروتها في وقت وصول بعثة النادي الأهلي ما بين حركات السفر والوصول خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد فيه المطار حركة تشغيلية كثيفة نظرا لسفريات اجازات العيد في توقيت وصول البعثة وبالتالي كان القرار بخروج البعثة من صالة 4.

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