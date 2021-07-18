تراند الفن: خلاف بين شخصين يكشف عن واقعة تعذيب إحدى نزيلات دار أيتام بالمنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المتهم في واقعة الاعتداء على أحد النزلاء بإحدى دور الرعاية بالمنوفية “من ذوى الاحتياجات الخاصة”.

تلقى قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من رئيسة مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية “التابع لها إحدى دور رعاية الأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة”

بتضررها من مشرف “مفصول” من الدار المشار إليها، لقيامه بتهديدها برسائل على هاتفها المحمول بنشر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة حدثت بالدار بتاريخ 9 الجاري تتضمن قيام سائق بذات الدار، بالتعدي بالضرب على أحد نزلاء الدار “من ذوى الإحتياجات الخاصة”

كما أضافت المبلغة بطلب المشكو في حقه منها بفصل السائق المشار إليه عن العمل نظير عدم نشره لمقاطع الفيديو، وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بين المشكو فى حقه والسائق المذكور.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بضبط أطراف الواقعة المشكو فى حقه – السائق المتهم – أحد مشرفى الدار المُشار إليها وبمواجهة المشكو فى حقه اعترف بقيامه بإرسال تلك الرسائل للمبلغة للضغط عليها لفصل السائق مرتكب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أطراف الواقعة، وعرضهم على النيابة العامة المختصة.

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