فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - فجر

الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة برأي مختلف في أزمة الفنانة حلا شيحة وفيلمها مع

الفنان تامر حسني.

وقال

عمرو أديب، في حلقة الأمس من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”، تعليقا

على هذا الموضوع “حاسس كده أنه اللي بيحصل اليومين دول مش صدفة يعني حطوا الحاجات مع

بعض كده موضوع حلا وقبله الجدل الذي حصل حول البوركيني وبعدين شوية جدل عن الحجاب حسسني

كده أنه نحن رجعنا كده لأيام زمان وطبعا في كذا شيخ دخلوا في الموضوع وفضيلة المرأة

ويا جماعة وأنتم ليه مش واقفين مع العفة وواقفين مع المايوه”.

وتابع

“الحوار ده نحن شفناه قبل كده هل دي كلها صدف ما أعرفش بس يعني الفار لعب في عبي يعني

فجأة كده حسيت أن اللي بيجرى ده كله مش عادي لأنها صدف كثيرة جاية مع بعض وموجة طالعة

كده أنا رأيي أنه اللي عايز يتحجب يتحجب واللي عايز يمثل يمثل واللي عايز يلبس مايوه

يلبس مايوه لا حد حيحاسب ولا حد ليه دعوى بحد نحن كلنا ربنا هو الذي سيحاسبنا هو الأمر

له من قبل ومن بعد”.

واضاف

“انا بصراحة شفت الفيلم ما شفتش فيه أشياء خارجة يعني وهي كل أفلام تامر كده ما فيهاش

حاجة خارجة ومما شفتش شيء يزعج حلا أوي وطبعا زوجها الأستاذ معز مسعود دخل في الموضوع

طيب يا جماعة لو عندكم مشكلة مع بعض ليه الموضوع انكتب طب ما هو تامر رد عليها وقلها

ما كلمتيني ليه ليه كتبت وليه معز مسعود باعت رسالة لمراته على انستجرام ما تقولها

في البيت”



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عمرو أديب يفجر مفاجأة في أزمة حلا شيحة وتامر حسني (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.