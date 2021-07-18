تراند الفن: “الصحة”: الدفع بـ2190 سيارة إسعاف لجميع المحافظات خلال عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن خطة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات الجمهورية المختلفة؛ خاصة المدن الساحلية لتقديم التوعية الصحية للمواطنين والمترددين على الأسواق والمحال التجارية والأماكن العامة وأماكن التجمعات، والمتنزهات، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، تم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق، والطرق السريعة، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

وأشار “مجاهد” إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات الوزارة، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.

وأكد متحدث الصحة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، كمخزون استراتيجي يبلغ 20 ألف كيس دم و100 ألف كيس بلازما بجميع بنوك الدم، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بجميع المحافظات؛ بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.

وفي إطار جهود الوزارة لاستعدادات عيد الأضحى المبارك، كشف “مجاهد” عن ضبط وإعدام 252 طنًا و119 كيلو جرامًا من الأغذية المتنوعة واللحوم، بالإضافة إلى 1979 لترًا من العصائر والمياه المعبأة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ‏وذلك خلال عدة حملات تفتيشية شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه تم المرور على 3557 منشأة غذائية بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم تحرير 3262 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها، بالإضافة إلى إغلاق 688 منشأة غذائية تدار دون تراخيص، كما تم سحب 4697 عينة أغذية متنوعة وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

وذكر “مجاهد” أن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك تشمل أيضًا تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتنسيق مع الطب البيطري، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبه نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية، مشددًا على ضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفاءهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتأكد من حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد.

وفي سياق متصل، ناشد “مجاهد” مجددًا المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل التجمعات بالأماكن العامة والمزدحمة خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما لفت إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

ووجه “مجاهد” عددًا من النصائح للمواطنين أهمها ضرورة الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، والحرص على شرب من 8- 10 أكواب مياه في اليوم، بالإضافة إلى أهمية تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة، والاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم.

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