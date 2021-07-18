تراند الفن: «الجوازات»: لا يمكن للوافد المُرحّل العودة للمملكة مرة أخرى إلا في حالة واحدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت تواصل 15 زيارة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أته لا يسمح بعودة الوافد الذي جرى ترحيله إلى المملكة إلا في حالة واحدة.

وجاء تأكيد “الجوازات” في ردها على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى إمكانية عودته إلى المملكة بعد ترحيله.

وأوضحت الجوازات، أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة، إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

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