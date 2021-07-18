تراند الفن: وزيرا “الرياضة” و”الطيران” يستقبلان بعثة الأهلي بالورود في المطار

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مطار القاهرة، عقب عودتها من المغرب.

وتُوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحرص وزيرا الشباب والرياضة والطيران على استقبال بعثة الأهلي بباقات من الورود، وتهنئة الفريق على التتويج باللقب العاشر في تاريخ النادي.

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