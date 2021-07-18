نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات تكبيرات العيد لضبط اشارت القنوات على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات تكبيرات العيد، ساعات قليلة تفصل بيننا وبين يوم وقفة عرفات في جميع الدول العربية، وهو اليوم المحبب لجميع المسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك قد بدأ بالبحث ملايين المواطنين في جميع الوطن العربي عن تردد قنوات تكبيرات العيد، حيث ان هناك عشرات القنوات التي تقوم بعرض تكبيرات عيد الاضحى بدءًا من الدقيقة الاولى في يوم وقفة عرفات، وحتى نهاية اليوم الرابع من عيد الاضحى المبارك، والجدير بالذكر ان ترددات جميع تلك القنوات قد تم تغييرها منذ بداية شهر يوليو الجاري لضبط جودة البث وجودة الصوت والصورة من على جبل عرفات، وقد تم الإعلان عن الترددات الجديدة ليتمكن جميع المسلمين من ضبط واستقبال التردد، وخلال الفقرات التالية نقدم لكم العديد من الترددات التي يمكنكم تثبيتها للإستماع الى تكبيرات العيد عبر شاشات التلفزيون الخاصة بكم.

تردد قنوات تكبيرات العيد

نقدم لمن اليوم تردد قنوات تكبيرات العيد، حيث يتم من خلال القنوات الخاصة بالتكبيرات عرض تكبيرات عيد الاضحى وعرض صور للحُجاج على جبل عرفات طوال اليوم، بالاضافة إلى برامج حفظ القرآن الكريم للاطفال والكُبار، وسُنن الرسول صلى الله عليه وسلم، والادعية المستحبة والمستجابة اثناء صيام يوم عرفات، وأهمية الصيام لجسم الانسان وفضله عند الله تعالى، بالإضافة إلى ذلك فإنه بعد استطلاعات هلال شهر ذو الحجة قد تم الاعلان من قبل المسؤولين ان اول ايام عيد الاضحى المبارك من المقرر أن تكون يوم 20 يوليو القادم الموافق يوم 10 ذو الحجة، على أن يكون يوم وقفة عرفات هو يوم الاثنين القادم الموافق 19 يوليو 2021 الموافق 9 ذو الحجة، على أن تكون ايام العيد بدءًا من يوم العشرون من يوليو وحتى يوم الثالث والعشرون من الشهر الحالي.

استقبال تردد قنوات تكبيرات العيد

يمكن الآن للجميع استقبال تردد قنوات تكبيرات العيد عن طريق استقبال الترددات التالية على جهاز الاستقبال:

القمر الصناعي النايل سات التردد 10728 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال قناة تكبيرات العيد

القمر الصناعي النايل سات التردد 12015 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال قناة السعودية قرأن

القمر الصناعي النايل سات التردد 10723 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال قناة كنوز