تراند الفن: للوصول إلى مميزات أكثر.. طريقة تثبيت أداة ADB على أنظمة ويندوز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - يحتاج كل مُستخدم أندرويد إلى تثبيت أداة ADB على جهاز الكمبيوتر، وذلك لأنه يسعى للوصول إلى بعض مُميزات أندرويد المخفية، ويعد تثبيت ADB خطوة أساسية قبل تحديث نظام أندرويد عبر الكمبيوتر أو كسر حماية الهاتف وتثبيت الأنظمة المُعدلّة.

تأتي كل هواتف أندرويد مُستعدة للتعامل مع ADB، ولكن تحتاج إلى تفعيل اختيار التعامل معها والسماح للحاسب بالوصول إليها.

“ADB” تعني Android Debug Bridge – وهي أداة صغيرة تسمح بإرسال الأوامر الطرفية إلى هاتف Android الخاص بك من جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows عبر USB.

ويمكنك فعل ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

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