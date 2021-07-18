تراند الفن: عمرو عرفة يشيد بموهبة الفنان نور خالد النبوي: “هذا الشبل من ذاك الأسد”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - أشاد المخرج عمرو عرفة، بموهبة الفنان الشاب نور خالد النبوي، قائلًا: “يخطف الأنظار من طلته الأولى على الشاشة وله مستقبل مشرق في الوسط الفني”.

وأعاد “عرفة” نشر تغريدة للفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هذا الشبل من ذاك الأسد.. ممثل موهوب من تجربته الأولى يلفت نظرك، ربنا يحميه ويحفظه هو وأخواته”.

ظهر نور خالد النبوي في الحلقة 17 من مسلسل “الاختيار2″، ويجسد دور النقيب أحمد شوشة بطل معركة الواحات التي انتهت باستشهاده، ويعد ذلك أول ظهور لنور ابن النجم خالد النبوي في الدراما التليفزيونية.

يشار أن نور درس التمثيل والإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، لينضم لأبطال عمل مسلسل “الاختيار 2”، ويسير على نهج والده التمثيلي في عالم الدراما والسينما، حيث استطاع أن يخطف قلوب الجمهور الذي شبهه بوالده.

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