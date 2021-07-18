فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - يقدم موقع ” المصريون ” لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار

الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 18 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة

معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72

جنيه، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74

جنيه.

كما سجل الدولار في المصرف المتحد 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73

جنيه، وسجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ننشر أسعار الدولار في بداية التعاملات الصباحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.