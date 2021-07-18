فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - تقدمت

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة النادي

الأهلي باعتذار إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تقدم بكل حب واحترام التهنئة لـ المارد

الأحمر، بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت

القناة الرسمية للنادي الأهلي في بيان رسمي، أن أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا

نشر تعليقا لا يليق تجاه نادي الزمالك، وبالتالي تم إيقافه وتحويله للتحقيق تمهيدا

لفصله.

كما

أكدت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بقناة الأهلي، على فردية الحدث، متأسفة على حدوثه،

وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام

المتبادل، واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة.

كانت

اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيبـ أعلنت منذ قليل سحبها

للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي.

واعتبرت

اللجنة أن التهنئة كأن لم تكن، وذلك اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في

تناول خبر التهنئة

وبدلا

من الهدف الأسمى، وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر

بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية.

كما

رفضت اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول بعض

الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم

مما

يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي بعد الواقعة المؤسفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.