تراند الفن: حصر المتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بيانًا أعلنت خلاله أنه أنه نظرًا لتداعيات وباء فيروس كورونا وانخفاض معدل التغطية في بعض جرعات التطعيمات، تقرر حصر المتخلفين عن التطعيم.



وأضاف بيان مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك حملات مكبرة تواصل عملية الحصر، وكذلك استدعاء المتخلفين في جميع الجرعات وتطعيمهم بالوحدات الصحية والمراكز الطبية؛ للحفاظ على نسب التغطية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد بيان “صحة كفر الشيخ”، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على متلقي لقاح فيروس كورونا، وكذلك الاستعداد لميكنة التطعيمات في محافظة كفر الشيخ، وعدم وجود متخلفين عن التطعيمات.

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