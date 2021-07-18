فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - أكدت

تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيصفي قائمته من عدد كبير من اللاعبين في

فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت

صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، أن 9 لاعبين يستعدون للمغادرة عن ليفربول بعد موافقة الألماني يورجن كلوب.

وأشارت

الصحيفة أن اللاعبين الذين سيغادرون ليفربول هم ماركو جرويتش وهاري ويلسون ونات فيليبس

ونيكو ويليامز وشي أوجو ولوريس كاريوس وديفوك أوريجي وشيردان شاكيري وتايو أوونيي.

وأشارت

الصحيفة أنه برغم أداء نات فيليبس الجيد الموسم الماضي، وتعويضه لغياب فيرجيل فان دايك

وجو جوميز وجويل ماتيب، إلا أنه ليس له مكانًا في قائمة ليفربول للموسم المقبل، بعد

التعاقد مع الفرنسي إبراهيم كوناتي.

وأشارت

الصحيفة أن جرويتش وهاري ويلسون قد يغادران أيضًا إذا تلقى النادي عروضًا جيدة ومناسبة

لهم.

يذكر

أن محمد صلاح رُبط بحسب التقارير الصحفية بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي، وسط اهتمام

من ريال مدريد الإسباني بضمه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالأسماء.. ليفربول «صلاح» يُطيح بـ 11 لاعبًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.