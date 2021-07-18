تراند الفن: «المسند» يتوقع: حالة «تروية» المطرية تزحف ناحية الغرب واليوم الذروة على الرياض

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار على منطقتي الرياض ونجران وشرقي كل من مكة والباحة.

وقال المسند عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم الخامس من حالة تروية المطرية حيث متوقع أن تزحف الحالة ناحية الغرب قليلاً”.

وأضاف: “متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من الربع الخالي ومنطقتي الرياض ونجران وشرقي كل من مكة والباحة وعسير”.

وتوقع المسند أن تكون ذروة الحالة اليوم على جنوب ووسط وغرب منطقة الرياض.

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