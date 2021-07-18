تراند الفن: إصابة مراقب بمغص كلوي خلال امتحان الفلسفة بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - أصيب مراقب بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، بمغص كلوي أثناء امتحان الفلسفة بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

كان مصدر مسؤول بغرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أشار إلى تلقي إشارة من رئيس لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بدسوق، يفيد بإصابة مراقب بمغص كلوي.

وقال لـ”القاهرة 24″: “إنه تم الدفع بسيارة إسعاف للجنة، ونقل المراقب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتوقيع الكشف الطبي عليه”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.