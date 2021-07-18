تراند الفن: تخصيص 6855 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى بسوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلنت محافظة سوهاج، أن مديرية الأوقاف خصصت 6855 مسجدًا بمختلف مدن وقرى المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الشيخ علي محمد طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الضوابط تتمثل في صلاة العيد في المساجد الكبرى فقط، التي تقام بها صلاة الجمعة، وعدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات.

ولفت طيفور إلى ضرورة ارتداء المصلين الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

وأضاف أنه سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق، وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، مشيرا إلى عدم السماح باصطحاب الأطفال.

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