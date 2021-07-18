تراند الفن: بعد إنهاء الاتفاق.. مانشستر يونايتد يستعد لتقديم أول عرض لضم فاران

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشفت تقارير صحيفة إسبانية تطورات جديدة في تحركات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات الفرنسي رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يُخطط لتقدم أول عرض رسمي لريال مدريد لضم رافائيل فاران، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن يونايتد توصل إلى اتفاق كامل مع اللاعب الذي سيُوقع من خلاله على عقد مُدته خمسة مواسم مع النادي الإنجليزي بداية من المُوسم المقبل.

ومن المقرر أن تحسم المُفاوضات مع ريال مدريد، في ظل رغبة الملكي في الاستفادة المالية من اللاعب، بدلًا من رحيله مجانًا عقب الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده مع النادي، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

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