دعاء يوم عرفة مستجاب من السنة النبوية الشريفة

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محمد سياف - ابو ظبي - دعاء يوم عرفة هو دعاء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يوم له فضل عظيم على المسلمين حيث يستجاب فيه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، واتفق فقهاء وعلماء المسلمين على أن صيام يوم عرفة له فضل عظيم ومن أهم أفضاله هو مغفرة الذنوب لسنة قبله وسنة بعده، كما جاء على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن صوم هذا اليوم يكفر سنة ماضية وسنة آتية، كما أن الدعاء والابتهال وأداء الصلوات والاتجاه إلى الله تعالى في هذا اليوم طالبين منه الرحمة والمغفرة هي من أحب الأعمال وأفضلها في هذا اليوم.

دعاء يوم عرفة من السنة النبوية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء يوم عرفة وأن يجب المسلمين ترديد الأدعية في هذا اليوم والتوجه إلى الله تعالى بالصلاة والدعاء قائلاً

«خيرُ الدُعاءِ يوم عرفةَ وخير ما قلت أنا والنَبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير».

فضل يوم عرفة

ذكرت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقاب العباد من النار في هذا اليوم ويغفر لهم الذنوب، وأنه يجب على المسلمين التزام الدعاء والصلاة والتوجه إلى الله تعالى في هذا اليوم كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم