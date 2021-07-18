تراند الفن: لماذا سمي «يوم التروية» بهذا الاسم؟.. «شؤون الحرمين» تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن سبب تسمية “يوم التروية” بهذا الاسم.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أن يوم التروية سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يتروون فيه بالماء استعدادًا ليوم عرفة، وقال الأعمش “إنما سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه بالماء إلى عرفات، ولم يكن بها ماء”.

ويعد يوم التروية من أحد الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم في قوله: “والفجر، وليال عشر”، وذلك في سورة الفجر.

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