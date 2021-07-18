تراند الفن: الأزهر: مد فترة استقبال الأعمال المشاركة في المسابقة العالمية للكاريكاتير

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - قرر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، مد فترة استقبال الأعمال الفنية المشاركة في مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير، في دورتها الأولى حتى 15 أغسطس القادم؛ على هامش ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير.

وأعلن مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، عن تلقيه عبر البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة حتى الآن ما يقارب 400 عمل فني كاريكاتير، بينها أعمال من كبار فناني الكاريكاتير في العالم؛ للمشاركة في هذه المسابقة التي تأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية التي تستهدف نشر ثقافة التعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف عبر تاريخه الطويل الممتد لأكثر من ألف عام.

يأتي ذلك مع التأكيد على أن الإسلام لا يحارب الفنون، وإنما يُرشِّدها ويُوجِّهها الوجهة التي ترقى بالذوق والإنسانية وأن الدين والفن مُكوِّنان رئيسيان للثقافة الإنسانية على مَرِّ العصور.

وتهدف مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير إلى التأكيد على أن دين الإسلام يدعو للسلام والتسامح والإخاء الإنساني وقبول الآخر، ولا يدعو البتة للعنف والتطرف والإرهاب، كما تُصوِّره ظاهرة “الإسلاموفوبيا” المصنوعة، واستثمار الفن المحبَّب لكثير من الناس لتصـحيح الصورة الخاطئة التي رسمها البعض ولصقهــا بالإســلام، مع نشر مبادئ الوثيقة التاريخية “وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك”، بجانب تنشئة جيل من شتى دول العالم، على اختلاف الثقافات والأيديولوجيات، يدافع عن الفكر الوسطي والقيم والمبادئ الإنسانية السَّمْحة من خلال رسوم الكاريكاتير والاهتمام والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وبصفة خاصة المبدعون في فن الرسم.

وتنقسم المسابقة إلى عدة أقسام أولها قسم “الرسم الكاريكاتيري”، ويدور حول عدد من القيم والمبادئ التي تنادي بها “وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك”، ومن أهم محاوره الإيمان بالله وعبادته، خطورة التطرف الديني والقومي، أهمية إيقاظ الحس الديني المعتدل، العدل القائم على الرحمة أساس الحياة الكريمة، حماية دور العبادة، الإرهاب البغيض ليس نتاجا للدين وغيرها. أما القسم الثاني من المسابقة فيأتي تحت عنوان: “رسم البورتريه ــ بورتريه غير كاريكاتيري”، ويدور هذا القسم من المسابقة حول رسم بورتريه يجمع بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وتتمثل أهم شروط المسابقة في أن يكون الحد الأقصى للمشارك إرسال 3 رسوم في كل قسم من أقسام المسابقة، وأن يكون مقاس العمل 3A على ألا يتجاوز حجم العمل 2 ميجابايت، أن – ترسل الأعمال بصيغة JPG (300 dpi)، وأن يرسل المشارك سيرة ذاتية قصيرة لا تتجاوز 3 أسطر، وعنوانه، وطرق التواصل معه، وحسابه البنكي كاملًا، وأن يُكتب اسم الفنان، وجنسيته، وبلده- على العمل المرسل.

وتشمل الشروط العامة للمسابقة أن تكون الأعمال أصيلة وجديدة ولم تشارك في أي مسابقات أخرى، وأن يكون للجهة المنظمة الحق في نشر أعمال الفنانين المشاركين في البوسترات والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية داخل مصر وخارجها؛ بهدف الترويج للحدث، دون الحصول على إذن مسبق، وأن يتم الالتزام بقواعد البورتريه غير الكاريكاتيري.

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