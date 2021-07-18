تراند الفن: عواد أم أبو جبل؟.. كارتيرون يحسم اسم الحارس الراحل إلى بيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب تكليف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بملف الحارس الذي سيرحل عن النادي في فترة الانتقالات المقبلة.

وعلم “القاهرة 24” أن اللجنة قررت منح الفرنسي، حرية القرار، خاصة وأنه المدير الفني للفريق والأقرب للاعبين، ورؤيته هي من ستحدد الحارس الذي سيرحل، للانتقال إلى نادي بيراميدز.

ودخل بيراميدز في مفاوضات من أجل ضم حارس آخر، بعد إصابة أحمد الشناوي بالرباط الصليبي، إلى جانب أزمات المهدي سليمان، وعدم وجود سوى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق.

وطلب الزمالك التعاقد مع أي من محمد أبوجبل أو محمد عواد حارسي الزمالك.

وستكون صفقة رحيل حارس من الزمالك، ضمن صفقة تبادلية مع بيراميدز، والذي يسعى أيضًا إلى التعاقد مع عبد الله جمعة.

في المقابل يسعى الزمالك إلى ضم دونجا وايريك تراوري.

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