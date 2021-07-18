تراند الفن: حقوق الطفل وفن كتابة المقال بقصر ثقافة القليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر التابع لقصر ثقافة القليوبية، محاضرة بعنوان “فن المقال الأدبي” تناولت مفهوم المقال الأدبي، وأساليب الإثارة والتشويق المستخدمة في كتابته، مع استخدام ألفاظ معبرة، والأخذ في الاعتبار أن المقال الأدبي يقوم على عنصرين أساسيين هما: الموضوعي والذاتي.

كما نظم النادي حوارًا عن “حقوق الطفل” وكيفية بناء شخصية سوية منذ الصغر لصنع قيادات قوية، فيما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة أمسية شعرية أدارتها الشاعرة نجاح علي، بحضور الشعراء أحمد رمضان، محمد عبيد، وأسامة الجوهري، طه سنجر، وناهد فتح الإله، ونظم نادي الأدب ببيت ثقافة القلج أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور الشعراء محمد جودة، إبراهيم بدوي، يامنة اليمني، ولاء عدنان.

وأقام قصر ثقافة الطفل ببنها يومًا ثقافيًا ترفيهيًا للأطفال تضمن عرضًا لأفلام “سحر الكتاب، ورسالة”، بجانب ورشة رسم بعنوان “عالم البحار” تدريب الفنانة يسرا نبيل، كما قدمت فرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها، بقيادة الفنان جون طلعت عرضا فنيا، تضمن باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية، كما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي، أعدها قسم المكتبات بالفرع بعنوان “أهلا أهلا بالعيد” كتابة الأستاذة هبة عبدالرؤوف، تحريك وأداء صوتي نهى إبراهيم، أريج إسلام، ميار جمال.

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