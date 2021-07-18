فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - في

فضيحة أخلاقية صادمة، أقدم مسؤول حكومي سابق بدولة الكويت على اختطاف شاب ومحاولة

اغتصابه بعد التعرف عليه على موقع انستجرام.

وفي

التفاصيل، أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز مسؤول حكومي سابق إثر اتهامه بخطف شاب

من فئة ”البدون“ ومحاولة الاعتداء عليه واغتصابه بعد استدراجه وإرسال عدد من الأشخاص،

الذين زعموا أنهم رجال مباحث إليه.

وطلبت

النيابة من المباحث تزويدها بالتحريات التكميلية عن الواقعة، حيث أكد مصدر مطلع لصحيفة

”القبس“ المحلية، ”أن المسؤول السابق تعرف على الشاب عبر موقع (إنستجرام) وأراد خطفه

بالحيلة بعد إيهامه بمنحه هدية، إلا أن الشاب شعر بالخوف ورفض الحضور إليه“.

وأوضح

المصدر ”أن المسؤول المتهم قام بعد ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى الشاب

وحملوه إلى منزل المسؤول قبل أن يتمكن من الهرب ويبادر بتقديم بلاغ ضده“.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فضيحة.. مسؤول حكومي كويتي سابق يختطف شابًا ويغتصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.