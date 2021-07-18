تراند الفن: مدبولي يوجه بسرعة تخطيط شوارع منطقة الأبراج خلال جولته بالعلمين الجديدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان مساعد وزير الإسكان، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

ووجه رئيس الوزراء بضغط معدلات التنفيذ في هذا المشروع الحضاري، وكلف بالانتهاء من تخطيط الشوارع في المنطقة المحيطة بالأبراج وتشجيرها بشكل مكثف لإظهار ملامح هذه المنطقة، وما يتم تشييده من مبانٍ مبهرة، ويسهم في إضافة مظهر جمالي فريد، وإتمام جميع مكونات المنطقة الترفيهية والممشى السياحي المواجه للأبراج.

وأكد رئيس الوزراء أن “العلمين الجديدة” منطقة واعدة بعديد من الفرص الاستثمارية، وجاذبة لمجالات العمل والسياحة والحياة، والدولة حريصة على الاستفادة من كافة الإمكانات التي تتوافر على أرض الوطن، لافتًا إلى أن التصور الذي يتم تنفيذه في هذه المدينة يجعلها مدينة للمستقبل مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد تشييد مشروعات كبرى لم تعهدها مصر من قبل بما يعكس صورة مصر الحضارية بين بلدان العالم.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد عدد من المشروعات ذات الغرض السكني والسياحي التي يتم تشييدها، حيث زار عددًا من الأبراج التي شيدت بالفعل ويتم استكمال تنفيذها بالمنطقة الشاطئية المعروفة بأبراج مارينا العلمين.

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