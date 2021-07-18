تراند الفن: فقرات عالمية في افتتاح سيرك “جمال الحلو” بمطروح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - يقدم سيرك الحلو بمطروح، فقرات خاصة خلال أيام عيد الأضحى؛ حيث يشهد أول أيام العيد مشاركة كوكبة من الفنانين من مصر وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا، في البرنامج الصيفي للسيرك.

ويضم البرنامج مجموعة كبيرة من أقوى فقرات فنون السيرك في العالم، وباقة متنوعة من أخطر الفقرات التي تعرض لأول مرة، إلى جانب فقرات المهرج والساحر واستعراض الحيوانات الأليفة التي يعشقها الطفل، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن “محمد اليماني”.

من جانبه، أكد الكابتن جمال الحلو، أن السيرك يقدم لجمهوره حفلتين يوميًا، الأولى ماتينيه وتبدأ في الثامنة والنصف مساء، والثانية سواريه وتبدأ في الحادية عشر والنصف مساء.

وحرصا على صحة الجمهور والعاملين بالسيرك، تقام عروض السيرك بخيمة مفتوحة، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بالنسبة المقررة للقوة الاستيعابية.

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