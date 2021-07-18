تراند الفن: الدرندلي: الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية والعلاقات بينهما جيدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - علّق خالد الد ندلي عضو مجلس إدارة وأمين صندوق النادي الأهلي، على سحب اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التهنئة المقدمة للمارد الأحمر بعد التتويج ببطولة إفريقيا، قائلا: إن النادي الأهلي يحترم نادي الزمالك والعلاقة بين الفريقين طيبة.

أضاف في تصريحات له، أن الأهلي والزمالك يمثلان قطبي الكرة المصرية ولا يجوز التقليل من أحد. واختتم الدرندلى قائلا: ليس هناك ما يعكر صفو العلاقة بين الناديين، وكلاهما يقدر ويحترم الأخر.

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