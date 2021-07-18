تراند الفن: الأهلي يكشف حقيقة حصول الرجاء على مقابل مالي بعد تتويج “بانون” بالعاشرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:09 مساءً - نفى النادي الأهلي، الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول حصول نادي الرجاء المغربي، على مقابل مالي، بعد تتويج بدر بانون مدافع الفريق المغربي السابق، بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ “القاهرة 24″، أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، لا يتضمن أية بنود تمنح الرجاء الحق في الحصول على مقابل مادي، حال تتويج بانون بأي بطولة مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الحالة الوحيدة التي سيحصل فيها الرجاء على مقابل مادي، حال إعادة بيع اللاعب طبقًا للعقد الموقع بين الناديين.

وحقق بانون الذي انضم للأهلي مطلع الموسم الجاري، دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلب المارد الأحمر على منافسه كايزر تشيفز، بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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