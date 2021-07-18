نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم الفاعليات في عيد الاضحى في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في المملكة يختلف عن كافة الاحتفالات في الدول العربية الأخرى وقد اهتمت المملكة في السنوات الأخيرة بغقامة العديد من الفاعليات لتنشيط السياحة في الممكلة وتعتبر المناسبات العامة من أهم الأوقات التي تقام فيها الاحتفالات وهي أوقات إجازات طويلة ويهتم بها الكثيرين من حيث الخروج والترفيه. وقد منعت الجائحة إقامة العديد من الاحتفالات العام الماضي ولكن هذا العام ومع توافر اللقاح والوعي بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية أعلنت المملكة عن عدد من الفاعليات.

أهم الفاعليات في عيد الاضحى في المملكة

تهتم السعودية بإقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية التي يدعى فيها نجوم الفن والغناء، كما تهتم بإطلاق الألعاب النارية المبهجة في سماء المملكة في عدد من الأماكن الهامة. وقد بدأت الفاعليات من بداية شهر يوليو حيث أقيمت احتفالية غنائية للفنانة نوال الكويتية،

من الفاعليات التي تقام أيام العيد:

إطلاق الألعاب النارية من الجسر المعلق في أيام العيد وتبدأ من الساعة 11مساءً كل ليلة من ليالي العيد في مدينة الرياض العاصمة.

العروض التي تميز احتفالات العاصمة وهي عروض السرك الروسي التي ينتظرها الكثيرين.

الفلوكلور الشعبي السعودي ورقصات السيف المعروفة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي.

من اهم المهرجانات التي تقام في العيد هو مهرجان جزيرة السعادة ويقام به العديد من العروض البهلوانية والأمسيات الشعرية المتنوعة.

أماكن إقامة احتفاليات المملكة