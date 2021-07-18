نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت الصلاة في عيد الأضحى المبارك في مدن السعودية 1443هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدات أيام ذي الحجة واقترب عيد الأضحى واصبح على الأبواب والكل يبحث عن مواقيت صلاة العيد في المملكة التي تختلف من منطقة لاخرى مما يؤدي إلى عدم الصلاة في وقت واحد والتي تبدأ بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة ولكن شروق الشمس يأتي في بعض المدن السعودية مختلفاً بفروق قد تصل حتى نصف الساعة ولذلك لابد من التعرف على المواقيت الخاصةب بكل مدينة وسوف نتعرف على بعضها في التالي.

صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن المملكة

يهل عيد الأضحى المبارك مع انتهاء يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة الذي يقف فيه المسلمون على عرفات ليتمموا حجهم.

ثم يستقبل المسلمون في كافة العالم العربي والإسلامي والمسلمون في أنحاء العالم عيد الأضحى المبارك.

وفي داخل المملكة حيث تقام الفاعليات التي تعبر عن الفرحة باستقبال العيد ولكل مدينة طقوسها.

وهناك في مدن المملكة العريقة هناك طقوس لأهلها سواء في الملابس أو الحلوى المخصصة للعيد أو بعض الاكلات المميزة.

وتبدأ أولى الاحتفالات بإقامة صلاة العيد في مدن المملكة المختلفة.

وقد تم السماح بإقامة الصلاة في المساجد والساحات مع مراعاة الإجراءات الوقائية.

مواقيت صلاة عيد الأضحى في بعض مدن لمملكة

تختلف مواقيت صلاة عيد الأضحى في المملكة من مدينة لأخرى ونبدأ بأولى المدن التي تقام فيها صلاة العيد وهي المدينة المقدسة:

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المقدسة مكة المكمرة الساعة 9:06

بينما في ثاني المشاعر المقدسة المدينة المنورة فتأتي صلاة العيد الساعة 6:05.

وفي العاصمة الرياض تكون صلاة عيد الأضحى الساعة 5:36 .

نجد هنا الفروق الكبيرة في موعد صلاة عيد الأضحى بين المدن السعودية وهكذل ننتقل من مدينة لاخرى .

صلاة العيد في المنطقة الشرقية

تحتوي المنطقة الشرقية في المملكة على بعض المدن منها الدمام العاصمة ومدينة الظهران وتأتي صلاة العيد في مدينة الدمام الساعة 5:19 وهي تعتبر أولى المدن في إقامة صلاة العيد وفي الظهران كذلك في نفس الوقت ويليها باقي مدن المنطقة الشرقية.