شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات عيد الأضحى تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية، أسواق بنده تقدم الكثير من العروض التي تغري الكثير من الناس بالشراء منه، وهذه العروض تخفف العبء المالي على كثير من الناس، وبنده يقدم عروض على كافة المنتجات سواء أكانت طعامًا أم كانت أجهزة كهربائية، وكثير من الناس يستهلكون البضائع الموجودة في بنده بسبب جودتها وسعرها المنخفض، تحقق بنده نسب ربح عالية جدًا كل عام من هذه العروض، وسوبر ماركت بنده لديه الكثير من الصفقات والخصومات التي قد تصل أحياناً إلى نصف السعر من ثمن البضائع.

عروض بنده الأسبوعية خصومات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى

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حققت صافولا خلال اندماجها مع بنده العديد من الإنجازات أهمها أن الشركة وصلت إلى أكبر عدد من الزوار في عام 2010 وبلغ عدد الزوار حوالي 100 مليون زائر في عام 2014، وحصلت أيضًا على Brand Excellence في التغذية عام 2013، وحصلت شركة Panda على العديد من الجوائز الأخرى التي تؤكد صدق الشركة في بيع منتجاتها الخاصة، وتعتبر هذه الجوائز شهادة على حسن معاملة الشركة.

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عروض بنده على المعلبات من الأغذية

تخفيضات بنده اليوم زيتون مانديز، وزن 935 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده اليومية حمص مانديز، وزن 540 جرام، عدد 2+1 مجاناً، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده الأسبوعية معجون طماطم أول قطفة، عدد 8× 135 جرام، بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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