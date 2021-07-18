تراند الفن: “هترجعي قوية”.. نجوم الفن يدعمون ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:09 مساءً - حرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تعرضها لأزمة صحية ودخولها العناية المركزة، في إحدى المستشفيات في المعادي.

ونشر أحمد حلمي صورة لياسمين، عبر “ستوري” على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “أختي الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة، ممكن تدعو لها تقوم بالسلامة”.

أعربت الفنانة منى زكي عن حزنها لمرض ياسمين، وكتبت منشورًا عبر “ستوري” على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “يارب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين، وترجعي لأولادك وبيتك.. ادعو لها تقوم بالسلامة يارب”.

وطلب الفنان كريم فهمي من جمهوره الدعاء لياسمين بالشفاء العاجل، وذلك عبر ستوري على “انستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “ادعو لها بالشفاء، وإن شاء الله هتقومي قوية زي ما إحنا عارفينك، ربنا يشفيكي يا ياسمين يارب”.

وكتبت شهيرة منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ألف سلامة لياسمين ياعوضي يارب ما تشوف فيها شر أبدًا، وتقوم بخير وعافية لك ولأولادها، ويطمن قلبك عليها يارب، دعواتكم أصدقائي لها، ولكل مريض في هذه الأيام المباركة”.

ونشرت الفنانة سوسن بدر صورة لياسمين، عبر “ستوري” على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية، عاجلًا غير آجلًا، يا أرحم الراحمين”.

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة لياسمين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء فيها بعض الكلمات المؤثرة: “حبيبتي وبنتي وضحكة عيني وبسمة قلبي في أصعب الأوقات، ألف سلامة يا ياسميني يا دودي يا أجمل الجميلات”.

وكشف الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “صباح الخير، أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة”.

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