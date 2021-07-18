تراند الفن: إصابة 5 لاعبين ورئيس فريق اللاجئين بكورونا داخل معسكرات أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 رصد عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل محل إقامة اللاعبين.

أفادت الصحف الإنجليزية بإصابة اثنين من اللاعبين المنضمين للأولمبياد ويقيمون بالمدينة الأولمبية مع باقي الفرق، ولكن رفضت اللجنة الإفصاح عن أسمائهم.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أنه تم رصد ثلاثة حالات مصابة بكوفيد19 داخل منتخب جنوب إفريقيا.

كما أُصيب أيضًا رئيس لجنة فريق اللاجئين أولمبياد طوكيو بفيروس كورونا.

من جانبها أكدت صحيفة الديلي ميل أن أولمبياد طوكيو تعيش حالة من الفوضى العارمة جراء تسلل الوباء بين اللاعبين والقائمين على تنظيم البطولة.

وكانت قد أعلنت اللجنة أمس إصابة أحد أفرادها بكوفيد19، ورفضت الإفصاح عن اسمه أو جنسيته.

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