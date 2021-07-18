تراند الفن: هيئة الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة في يوم عرفة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:09 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين وقفة عرفات، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين الموافق 19 يوليو، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين، وأبو سمبل على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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