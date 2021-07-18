تراند الفن: أشرف زكي يتصدر تريند تويتر بعد شطب حلا شيحة من النقابة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:09 مساءً - تصدر أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الأحد، تريند موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعدما أعلن شطب الفنانة حلا شيحة من عضوية النقابة، بعد تصريحاتها الأخيرة ضد الفن والفنانين.

ونشرت الفنانة منه شلبي صورة لزكي، قائلة: “كل الاحترام والدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية أستاذي الخلوق أشرف زكي في جميع قراراته، الفن مهنة عظيمة والموهبة منحة ورزق من ربنا”.

وكتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب: “دكتور أشرف زكي الرجل المناسب في المكان المناسب، ونقطة من أول السطر.. مصر”.

ونشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بيان النقابة، معلقة: “تحية احترام وتقدير لنقيب المهن التمثيلية في مصر، النقيب أشرف زكي”.

وكتبت هلا الزيني: “نقابتي المحترمة التي اعتز بها، شكرًا أشرف زكي النقيب المحترم الذي أراهن عليه دائمًا، شكرًا لكل من يقدر الفن والابداع ويعتبره منارة الأمم والقوى الناعمة للوطن”.

وقالت مايسة رفعت: “نؤيد أشرف زكي في قراره الحكيم بشطب كل المتلونين من النقابة”.

كما كتب علي عبد الرحيم: “كلنا معاك.. أشرف زكي”، بينما قالت هبة عبد الغني: “كل الاحترام والدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية أستاذنا وأخونا الكبير الدكتور أشرف زكي في جميع قراراته.. الفن مهنة راقيه والموهبة دي هدية من ربنا واجب علينا حمايتها”.

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