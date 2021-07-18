تراند الفن: “فرحتنا فرحتين”.. امتحان الفلسفة يجبر بخاطر طلاب الثانوية قبل عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:09 مساءً - انتهى طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

ورصد “القاهرة 24″، ردود أفعال طلاب الثانوية العامة عقب الانتهاء من امتحان مادة الفلسفة والمنطق، حيث عبر عدد من الطلاب عن فرحتهم بسهولة الامتحان وكونه في المستوى المتوسط.

وقال أدهم محمود، طالب بالثانوية العامة: “فرحتنا فرحتين لسهولة الامتحان وعشان عيد الأضحى، كنا خايفين لو الامتحان صعب مش هنعرف نعيد”.

وأشار الطالب عبد الرحمن مصطفى، إلى أن الأسئلة لم تكن تعجيزية أو غير مباشرة، قائلًا: “مش هكون قلقان تاني وأنا داخل الامتحانات الجاية بعد امتحان النهاردة، وتنوعت الأسئلة تدريجيًا ما بين السهل والمتوسط، ونسبة صعوبة الأسئلة محدودة”.

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