تراند الفن: السيول تقطع خط الرياض بين البديع والسليل وتجرف عدداً من المركبات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏59 دقيقة مضت تواصل 15 زيارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق السيول التي شهدتها منطقة الرياض، اليوم الأحد، حيث قطعت طريق الرياض بين البديع والسليل وجرفت عدداً من المركبات.

يذكر أن عددًا من محافظات الرياض، قد شهدت منذ أمس السبت أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد جريان السيول، ضمن التأثيرات الجوية التي تشهدها المنطقة.

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