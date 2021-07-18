تراند الفن: فرحة بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان الفلسفة والمنطق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:09 مساءً - فرحة عارمه تسود طلاب الصف الثالث الثانوي بعد اجتياز امتحان الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.

” القاهرة 24″ التقى عددا من الطلاب ورصد ردود فعلهم عقب الانتهاء من الامتحان، حيث عبروا عن فرحتهم بسهولة الامتحان كونه في المستوى المتوسط.

قالت الطالبة هنا محمد: الامتحان من الكتاب المدرسي، لكن توجد بعض الجزئيات التي تحتاج للتفكير، مضيفة “أن الطالب الفاهم هو الذي سيقول إن الامتحان سهل لكن الحافظ يستصعب الامتحان”.

وأضافت الطالبة هاجر أحمد، أن الامتحان جاء سهلًا والطلبة انتهوا من الإجابة في وقت قصير. وأشارت إلى أنها تتمنى أن يكون مستوى الامتحانات بنفس الطريقة والمستوى، قائلة إن الأسئلة جاءت بسيطة ومباشرة”.

وعن تجربة “ البابل شيت”، قالت الطالبة: “ كان في البداية محتاج مجهود وتركيز لكن دلوقتي اتعودنا ”.

وكان طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) قد ادوا امتحان “الفلسفة والمنطق” بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب وطالبة، وأدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالب وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 1179 طالب وطالبة.

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